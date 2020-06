(Sky) Brozovic Inter, rinnovo vicino: previsto un adeguamento allo stipendio

Marcelo Brozovic-Inter: un rapporto destinato a protrarsi nel tempo. Secondo le ultime indiscrezioni riportate da Sky Sport l'Inter avrebbe già apparecchiato la tavola per il rinnovo di contratto del centrocampista croato con un ritocchino all'ingaggio.



Brozovic è ormai diventato un profilo fondamentale per il mosaico tattico di Conte, con quest'ultimo che non ha alcuna intenzione di rinunciare a lui in vista delle annate future.



Sul giocatore c'è il Liverpool ma ormai tutto sarebbe stato deciso: Brozovic resterà a Milano, per lui pronto il prolungamento fino al 2023. I nerazzurri scacciano le sirene di mercato.