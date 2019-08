Sky - Bovicelli: "Sanchez siamo ai dettagli. In caso di uscite l'Inter..."

Durante l'edizione odierna delle ore 15:00 di Sky Sport 24, Marco Bovicelli ha parlato del mercato in entrata ed in uscita dell'Inter.

"A 8 anni dall'addio all'Italia, Sanchez è pronto a tornare. Dopo Lukaku, il cileno è l'altro regalo per Antonio Conte. L'Inter ha fiducia, siamo ai dettagli, si attende l'ok definitivo del Manchester United. Il calciatore arriverà in prestito gratuito con diritto di riscatto. Se dovesse fare bene i nerazzurri potrebbero anche riscattarlo risparmiando sull'ingaggio grazie al decreto crescita. L'Inter completerebbe così l'attacco con Lautaro Martinez, Lukaku, Politano e Sanchez. L'Inter è al lavoro per le cessioni: Ausilio, Marotta e Zhang in sede. Borja Valero e Joao Mario in uscita, dovessero partire entrambi l'Inter lavor3rà ad un colpo in quella zona del campo. Dalbert potrebbe invece fare ritorno al Nizza".