(Sky) Bellerin-Inter, l’Arsenal vuole garanzie: ecco quando si può chiudere

Hector Bellerin resta il principale candidato per sostituire Achraf Hakimi. L’Inter sarebbe da qualche settimana in contatto con l’Arsenal ma ci sarebbe ancora una notevole distanza tra le parti.

Sull’argomento è intervenuto Fabrizio Romano ai microfoni di Sky Sport 24 per fare fa il punto sulla trattativa tra i due club. Il giocatore, conferma il giornalista, ha già espresso la sua volontà di essere ceduto all’Inter. La trattativa tra le parti non è ancora in stato avanzato, bisognerà prima trovare un principio di intesa su valutazione e formula.

L’intenzione dei nerazzurri sarebbe quella di acquistarlo con la formula del prestito con diritto di riscatto, mentre l’Arsenal vorrebbe garanzie di monetizzare sulla cessione e starebbe. spingendo per un obbligo di riscatto obbligatorio.

L’affare potrebbe concludersi nel giro di una o massimo due settimane, prima dell’inizio della Premier League in programma nel weekend del 14 e del 15 agosto del 2021.

Sia l’Arsenal che lo stesso giocatore avrebbero la necessità di risolvere la situazione entro quella data. I contatti tra le parti continuano e la volontà del giocatore è ormai chiara, bisognerà soltanto trovare una soluzione che possa accontentare sia i Gunners che l’Inter.