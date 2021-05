Sky, Barzaghi: "Oggi Zhang ha ordinato il taglio dei costi"

Novità importanti per quanto riguarda le questioni societarie dell'Inter, riportate da parte di Matteo Barzaghi su Sky Sport. Secondo quanto ha riportato il giornalista, ci sarà una forte riduzione dei costi per avere una sostenibilità della società.

A quanto pare, oggi, è stata una giornata di incontri che ha coinvolto Steven Zhang, i dirigenti. Il presidente dell'Inter ha sottolineato, come anticipato, la necessità di ridurre i costi, ma anche la piena il supporto al club.

Nei prossimi giorni ci saranno anche incontri ulteriori per capire come rinforzare la rosa, ma sempre nella rosa dell'austerity e senza mettere pressione sull'allenatore e sui risultati da conseguire, cioè rimanere tra le prime quattro. Ci sarà anche un incontro con Antonio Conte per parlare, anche con lui, del futuro.