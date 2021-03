Skrtel: "Skriniar molto importante per la nazionale. E' fondamentale"

Intervistato ai microfoni di sport.sk, l'ex difensore del Liverpool, Martin Skrtel, ha parlato del suo connazionale e difensore nerazzurro, Milan Skriniar, vero e proprio punto di riferimento per la squadra.

Ecco le sue parole: "È molto importante che Skriniar sia riuscito a unirsi ai compagni di squadra dopo i problemi avuti col Covid nell’Inter. Milan è un elemento fondamentale per noi, è stato non a caso anche uno dei protagonisti della vittoria ai playoff con l’Irlanda del Nord per accedere agli Europei. Nessuno dubita della sua qualità, che aiuta non poco tutta la squadra".

Ruolo molto importante anche per la sua nazionale, per quanto riguarda Milan Skriniar, che sta assumendo una dimensione sempre più internazionale.