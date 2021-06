Skriniar: “Voglio restare all’Inter. L’addio di Conte mi ha sorpreso”

Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Futbal Pravda in cui ha parlato dello scudetto vinto, dell’addio di Antonio Conte e fatto chiarezza sul suo futuro. Ecco di seguito riportato un estratto delle sue parole:

"Scudetto? Abbiamo vissuto sensazioni ed emozioni bellissime. Il viaggio verso il titolo è stato lungo. L’Inter ha vinto lo scudetto dopo undici anni, abbiamo fatto una stagione molto impegnativa. CI è dispiaciuto per l’eliminazione dalla Champions League, ma paradossalmente questo ci ha compattati e siamo diventati più forti. Abbiamo fatto una lunga striscia di vittorie, abbiamo vinto contro Milan, Juventus, Atalanta e siamo diventati primi in classifica mantenendo la vetta fino alla fine"

“Conte? Il suo addio mi ha sorpreso ed ha sorpreso anche gli altri compagni di squadra con cui ne ho parlato. L'ho scoperto solo dopo essere venuto in Slovacchia e ancora non ne conosco i motivi".

"Il mio futuro? Non affronto questo problema ora. In queste settimane mi concentrerò soltanto sull’Eurpeo. Le notizie sulla mia cessione sono solo rumors che non mi disturbano e non mi distraggono. Voglio restare all'Inter e difendere il titolo”.