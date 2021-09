Skriniar: "Siamo stati cattivi per togliere speranze all'avversario"

Una sconfitta, quella contro il Real Madrid, che ha lasciato il segno nella testa dei giocatori dell'Inter che sono entrati in campo arrabbiati e hanno, infatti, chiuso il primo tempo della partita contro il Bologna sul risultato di 3-0 con i gol di Lautaro Martinez, Milan Skriniar e Nicolò Barella. Una partita approcciata nel modo giusto, come detto anche da uno degli autori del gol, ovvero Milan Skriniar, che a fine primo tempo ha parlato ai microfoni di Dazn.

Ecco le sue parole: "La rabbia viene dal risultato dell'altra sera, oggi ci siamo detti di entrare in campo subito cattivi per togliere speranze all'avversario: siamo stati bravi nel primo tempo, dobbiamo continuare nel secondo". Parole da leader di un giocatore che giorno dopo giorno sta aumentando in qualità le sue prestazioni e anche oggi è stato uno dei migliori.

Vedremo come finirà la partita, ma quel che è certo e che il gol di Rodrygo ha lasciato più di qualche segno sui calciatori nerazzurri e le parole di Skriniar testimoniano questo. Intanto, c'è ancora un secondo tempo da giocare e da affrontare con la stessa cattiveria agonistica.