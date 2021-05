Skriniar: “Scudetto? Siamo contenti, anche se la stagione non è stata del tutto ottimale”

Il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha rilasciato un’intervista ai microfoni di SFZ in cui ha parlato della stagione dell’Inter e delle sue sensazioni per la conquista del tricolore. Lo slovacco, dopo una prima parte di stagione complicata, è riuscito a conquistarsi il posto da titolare nell’undici di Antonio Conte e diventare uno dei principali protagonisti dello scudetto nerazzurro:

“Scudetto? Le prime sensazioni sono davvero incredibili. Sono molto contento che abbiamo fatto una cosa del genere, è merito di tutta la società. Ci abbiamo lavorato, anche se la stagione non è stata del tutto ottimale. Dopo l'uscita della Champions League e Coppa Italia, siamo contenti di essere riusciti a dominare il campionato e quattro turni prima della fine siamo diventati campioni”.

“Non vedo l'ora di festeggiare e divertirmi con i ragazzi, perché non siamo ancora stati insieme. È qualcosa di irreale, sicuramente il più grande successo della mia carriera fino ad ora. Forse non me ne sono nemmeno reso conto. Sono felice, è fantastico. Adesso è fantastico. Vogliamo festeggiare e poi inizieremo gradualmente a prepararci per l'Europeo".