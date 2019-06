Skriniar, parole dure sulla stagione appena conclusa. Poi parla di Conte

Milan Skriniar ha parlato dal ritiro della sua nazionale sulla stagione che si è appena conclusa.

"Siamo riusciti ad arrivare al quarto posto ed è stata una cosa grandiosa arrivare di nuovo in Champions League. Però, come l'anno scorso, non siamo riusciti ad evitare la crisi e abbiamo perso punti. Per fortuna siamo arrivati quarti e va bene, ma la classifica poteva essere migliore".

Poi su Conte. "Non l'ho ancora incontrato perché come molti altri ero in nazionale. Però con un nuovo allenatore dobbiamo prepararci a nuove sfide. Lui e l'Inter sono in grado di vincere un titolo".