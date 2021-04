Skriniar: “Non facciamo calcoli, la prossima partita è sempre la più importante”

Il tempo scorre e tra pochi giorni si assisterà al match tra Napoli e Inter. Alla vigilia di questa sfida è intervenuto ai microfoni di Sky Sport Milan Skriniar, che ha commentato il momento dei nerazzurri. Le sue parole riportate da Inter.it:

ASPETTATIVE - "Sicuramente questo vantaggio è merito di tutta la squadra. Magari non pensavamo di avere un tale distacco a otto giornate dal termine, ma questo è esattamente ciò per cui lavoriamo. Noi lavoriamo per arrivare sempre più in alto possibile: abbiamo un atteggiamento ottimo, sappiamo che possiamo sempre migliorarci e lo facciamo con gioia".

SCUDETTO MATEMATICO- "Non ho mai fatto calcoli, non li facciamo: affrontiamo le partite una dopo l'altra. Dobbiamo vincere la prima e poi pensare alle altre. La prossima partita è sempre la più importante".

DIFESA A 3 - "Dovevo abituarmi anche io, ci è voluto un po' di tempo, ma sono contento perché tutti abbiamo lavorato in questa direzione, migliorando".

CONTE - "Ci dice che dobbiamo lavorare e non dobbiamo guardare la classifica: solo prepararci per l'avversario che dobbiamo affrontare. Ci aiuta molto: siamo una squadra molto unita. Questo è quello che conta".

ORGOGLIO - "L'eliminazione di Champions ci ha dato sicuramente forza, siamo diventati più uniti ancora. Il percorso dura da un po' e siamo orgogliosi".

FORZA DIFENSIVA - "Cerchiamo di stare compatti. La mia opinione è che è merito di tutta la squadra, anche nelle ultime partite nelle quali siamo stati più bassi e compatti è merito anche di centrocampisti e attaccanti. La nostra fase difensiva comincia in attacco e la nostra fase offensiva inizia dal portiere".