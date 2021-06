Skriniar, messaggio per Eriksen: “Ci incontreremo presto all’Inter”

La UEFA ha realizzato un video per Christian Eriksen, dopo il malore di sabato scorso, in cui un giocatore di ogni nazionale partecipante a Euro2020 ha rivolto un messaggio al centrocampista danese di pronta guarigione.

Tra i vari giocatori presenti: Donnarumma per l'Italia, Robertson per la Scozia, Gosens per la Germania, Luis Enrique per la Spagna, Pandev per la Macedonia, Vertonghen per il Belgio, Lloris per la Francia, Bale per il Galles, Burak Yilmaz per la Turchia e Skriniar per la Slovacchia.

Ecco di seguito riportato l’augurio del difensore slovacco, suo compagno di squadra all’Inter: "Sono felice che Christian stia bene, secondo le notizie che ci arrivano. Sono anche felice per il fatto che potrà stare meglio in futuro, e spero torni in campo presto. Ci incontreremo presto nel nostro club e torneremo ad essere felici insieme".