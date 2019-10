Skriniar, lo slovacco racconta il proprio salto nel grande calcio

Nell'estate del 2017 è arrivato a Milano in punta di piedi. Per i primi allenamenti è stato visto un po' come l'oggetto misterioso a disposizione di Luciano Spalletti.

Sin dalle prime partite però, Milan Skriniar ha dimostrato sin da subito di che pasta era fatto. Oggi infatti lo slovacco è uno dei difensori più forti e richiesti in circolazione. Tutto questo, grazie al percorso di crescita che lo ha visto protagonista. A riguardo, il n°37 interista ha detto:

“Sono arrivato quattro anni fa, giocavo poco e pensavo di andare via in prestito, poi la mia carriera ha avuto una svolta. Il merito è dei miei allenatori e dei compagni che hanno avuto fiducia in me”.