Skriniar: “Io via dall’Inter? Le voci ci sono state e ci saranno sempre”

Milan Skriniar ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni del portale slovacco Sport Aktuality in cui ha affrontato diversi temi. Nel corso del suo intervento ha anche fatto un bilancio della sua stagione, commentato le voci di mercato sul suo conto e rivelato dove sarà il suo futuro

La mia stagione? Non ho giocato la prima partita di campionato, poi sono entrato in formazione. Sfortunatamente, non si può non sottolineare il fatto di essere stato colpito dal Covid. Sono stato positivo per 21 lunghi giorni, ma apprezzo ancora di più il fatto che subito dopo il recupero l'allenatore mi abbia rimesso nella formazione titolare. Sentivo che contava su di me e gliene ero grato. Sono contento di aver ripagato la fiducia non solo con le mie prestazioni nelle partite, ma anche con quella più preziosa: un titolo di campionato.

Da quel momento, ho giocato tutte le partite, raramente senza rimanere in campo tutti e novanta i minuti. Sono contento che tutto sia cambiato rispetto alla fine della scorsa stagione. A quel tempo non ero titolare a e come squadra abbiamo perso nella finale dell'Europa League. Eliminazione dalla Champions League? Eravamo tristi e delusi di non essere riusciti ad andare avanti in Champions League. Siamo usciti dai gironi tre volte di seguito e questa volta la cosa peggiore è stata avere tutto nelle nostre mani prima della fine. Ma poi abbiamo fatto grandi cose in campionato".

Le voci di mercato? Le voci ci sono state e ci saranno sempre. Tuttavia, non ho mai dato risalto particolare né le ho mai commentate. Certo, non sarà diverso dopo la stagione del campionato. Voglio godermi la sensazione magistrale ora, poi voglio finire la stagione e prepararmi per l'europeo ".

Il prossimo anno difenderai il titolo con la maglia dell'Inter?"Certamente sì."