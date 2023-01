Skriniar Inter, nuovo rilancio del PSG? I possibili scenari

di Domenico Lamanna, pubblicato il: 29/01/2023

Skriniar Inter, la storia d’amore sembra essere ormai finita. La scorsa estate il difensore è stato spesso accostato ai francesi del PSG. Adesso sembra tutto fatto. Come riportato ieri da Gianluca Di Marzio, Milan Skriniar sarà un giocatore del Paris Saint German (qui i dettagli). Il centrale nerazzurro ha rifiutato qualsiasi offerta di rinnovo puntando sul suo trasferimento a Parigi.

Adesso resta solo un incognita sul futuro di Skriniar. La domanda da porsi non è più “dove andrà?” ma “quando andrà via?”. Infatti nelle ultime ore Inter e PSG stanno trattando per capire quando avverrà il trasferimento da Milano a Parigi.

Skriniar Inter, addio immediato? Cosa filtra da Milano

L’addio di Skriniar è ormai imminente. C’è solo un dubbio da parte dell’Inter, andrà via a gennaio facendo rientrare nelle casse nerazzurre una cifra, seppur minima o lascerà Milano a parametro zero a giugno? L’Inter vorrebbe ovviamente incassare qualcosa dall’eventuale cessione di Skriniar per questo sta trattando col PSG per farlo partire a gennaio. La prima offerta dei francesi da 10 milioni di euro è stata rispedita al mittente.

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport i fondi a disposizione del PSG per il mercato invernale sono aumentati e Galtier vuole rinforzare la rosa francese. I parigini potrebbero presentare presto una nuova offerta ma che sarà di circa 15 milioni di euro più bonus che permetteranno all’Inter di incassare quasi 20 milioni di euro. La trattativa però non si dilungherà fino alla fine del mercato perché poi i nerazzurri dovrebbero trovare un sostituto dello slovacco. Dunque i nerazzurri aspettano un rilancio, ma la permanenza di Skriniar a gennaio sembra sempre più probabile.