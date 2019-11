Skriniar Inter, la rassicurazione sul mercato fa sorridere i tifosi: le parole

Sono state settimane infuocate quelle appena trascorse per Milan Skriniar in ottica calciomercato. Il difensore slovacco è stato accostato a vari club, tra cui al Real Madrid di Zinedine Zidane per l'eventuale eredità di Sergio Ramos.

Il giocatore però, ai microfoni di Sky Sport ha detto che ultimamente su di lui ultimamente ha parlato una persona che non è il suo procuratore. A Milano sta benissimo, questo Skriniar lo ha ripetuto più volte e lo ha fatto anche quest'oggi.

Inoltre, l'ex Sampdoria ha commentato anche del nuovo sistema di gioco adottato da Antonio Conte. Con la difesa a tre il classe '95 non ha aveva mai giocato, ma il giocatore stesso ha anche ammesso di essersi già abituato e di trovarsi bene.