Skriniar convocato con la Slovacchia. Il ct: "Ma non so se verranno tutti"

Milan Skriniar è stato convocato con la nazionale della Slovacchia per il triplice impegno in ottica di Qatar 2022 per le partite contro Cipro, Malta e Russia.

Il ct, in conferenza, ha spiegato: “Per quanto riguarda il regolamento FIFA ...I club non sono obbligati a rilasciare un giocatore per gli incontri se l'autorità del paese ordina una quarantena obbligatoria dopo il ritorno del giocatore. Personalmente capisco questo punto, ma ha significato che ora il club decide quali giocatori verranno rilasciati. Ci sono tre portieri e 24 giocatori in campo nella nomination. L'Hertha rilascerà Pekarík solo per la partita a Cipro, e presumo che questo si applicherà anche a Duda e Bénes. È probabile che torneremo in Slovacchia senza di loro. E, naturalmente, le candidature sono state influenzate anche dagli infortuni di Marek Hamšík e Marek Rodák. Se fossero sani, sarebbero sicuramente qui. Gli altri giocatori stanno bene. Ma ancora non so se verranno tutti "

I convocati

Portieri: Martin Dúbravka (Newcastle United), Dominik Greif (ŠK Slovan Bratislava), Dušan Kuciak (Lechia Gdansk

Difensori: Peter Pekarík (Hertha Berlín), Ľubomír Šatka (Lech Poznaň), Martin Koscelník (Slovan Liberec), Milan Škriniar (Inter Miláno), Martin Valjent (RCD Mallorca), Tomáš Hubočan (Omonia Nikózia), Lukáš Pauschek (ŠK Slovan Bratislava), Dávid Hancko (Sparta Praha)

Centrocampisti: Ján Greguš (Minnesota United), Albert Rusnák ml. (Real Salt Lake), Stanislav Lobotka (SSC Neapol), Patrik Hrošovský (KRC Genk), Juraj Kucka (Parma Calcio), Ondrej Duda (1. FC Kolín), Róbert Mak (Ferencváros Budapešť), Vladimír Weiss (Slovan Bratislava), László Bénes (FC Augsburg), Lukáš Haraslín (Sassuolo Calcio), Jakub Hromada (Slavia Praha), Tomáš Suslov (FC Groningen), Matúš Bero (Vitesse Arnhem)

Attaccanti: Michal Ďuriš (Omonia Nikózia), Róbert Boženík (Feyenoord Rotterdam), Dávid Strelec (ŠK Slovan Bratislava)