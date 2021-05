Skriniar: “Conte vuole vincerle tutte, soprattutto contro la Juventus”

Nel corso dell’intervista rilasciata a Sport Aktuality, Milan Skriniar ha elogiato il lavoro di Antonio Conte, fattore fondamentale della conquista dello scudetto, rivelando anche gli obiettivi di questo finale di stagione:

Solo due sconfitte in campionato, a cosa è dovuto? Alla mentalità vincente che ha l'allenatore Antonio Conte e che infonde anche in noi. Perdere due partite in campionato per tutta la stagione è davvero un ottimo biglietto da visita. Stiamo migliorando costantemente in allenamento, lavoriamo duro e lo si vede anche nelle partite. Soprattutto quando abbiamo giocato ogni 3-4 giorni, abbiamo sempre dominato nelle partite e mostrato una buona forma fisica ".

Si parla tanto del fattore Conte. Quanto merito ha l'allenatore nello Scudetto?"Enorme. Può mettere insieme la squadra. Ha una visione di ciò che vuole e funziona davvero. Ha vinto molto anche nei club precedenti, ora ha vinto lo scudetto con l'Inter. Sotto la sua guida, tutto è girato alla grande per la squadra. Nella sua prima stagione siamo arrivati in finale di Europa League e in Serie A siamo arrivati secondi alle spalle della Juventus. Nel secondo anno abbiamo già vinto lo Scudetto ".

Quando avete iniziato a credere nello scudetto? Anche se eravamo primi in classifica, ci è stato vietato dall'allenatore di parlare dello Scudetto. Soprattutto fuori dallo spogliatoio. Conte ha sottolineato che dobbiamo guardare esclusivamente a noi stessi, alle nostre partite, alle prestazioni e ai risultati. Ci siamo detti negli spogliatoi che dovevamo farcela, ma non è mai trapelato dalle nostre dichiarazioni. Da nessuna parte abbiamo detto che siamo nettamente favoriti per il campionato, che siamo i migliori. Anche questo ci ha aiutato ad avere successo ".

"Gli obiettivi per questo finale di stagione? L'allenatore ha subito sottolineato che dovevamo goderci una piccola festa, ma dobbiamo ancora affrontare quattro partite difficili. Questa è anche la manifestazione della sua mentalità. Sicuramente cambierà la formazione, ma vorrà vincere tutte le gare. Soprattutto a Torino, in terra bianconera”.