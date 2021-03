Skriniar a Tuttosport: "Lo scudetto? Me lo vorrei tatuare sulla pelle"

Intervistato da Tuttosport, questa mattina, il difensore nerazzurro Milan Skriniar ha lasciato alcune importanti dichiarazioni:

"Questa non è più la pazza Inter. Lo scudetto? Me lo tatuerò sulla pelle" dice lo slovacco, che ha deciso l'ultimo match con l'Atalanta. Il numero 37 della rosa di Conte si confessa naturalmente entusiasta del primato in classifica, ora però "bisogna restarci fino alla fine".

Skriniar ha speso belle parole per Antonio Conte: "E' la sua Inter, non è più la pazza Inter. Ha cambiato un po' di cose, ci ha dato più equilibrio e se oggi sono un difensore completo è grazie a lui". Il centrale ex Samp ha poi parlato anche dell'interesse mostrato dal Tottenham l'estate scorsa, quando il giocatore sembrava essere finito fuori dalle rotazioni di Conte: "Non ero contentissimo perché non giocavo - dichiara Milan- però volevo comunque restare all'Inter. E, grazie al lavoro, mi sono ripreso il posto".

Ora che il peggio sembra essere stato messo alle spalle, Skriniar è maturato e si dichiara pronto alla scommessa Scudetto: "Me lo tatuo sulla pelle".