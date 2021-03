Skriniar a InterTV: "Contavano solo i 3 punti. In passato forse questa partita non l'avremmo vinta"

Una doppietta di Alexis Sanchez permette all'Inter di stendere il Parma e allungare sul Milan secondo in classifica, ora distante ben sei punti. Al termine del match del Tardini, Milan Skriniar ha rilasciato alcune dichiarazioni a InterTV, di seguito le parole del difensore:

"Oggi la cosa più importante era portare a casa i 3 punti, anche se forse non è stata una prestazione brillante. Il Parma, anche in passato, ci ha sempre creato più di qualche problema, per questo siamo contenti del risultato. Forse in passato questo tipo di partita non l'avremmo vinta, e da questo credo che si veda la nostra crescita. Ora ci prepareremo per la gara di lunedì contro l'Atalanta; è un scontro diretto e l'avversario è tosto".

Questo il pensiero del numero 37 nerazzurro sulla vittoria maturata questa sera.