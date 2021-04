Skriniar a DAZN: "Grande gioia nello spogliatoio. Siamo un gruppo unito"

Il difensore nerazzurro, Milan Skriniar, si è presentato davanti alle telecamere di DAZN per commentare la vittoria dell'Inter contro il Verona. Di seguito le sue parole:

"C'è stata grande gioia all'interno dello spogliatoio. Siamo un gruppo unito, che attacca e difende insieme: siamo uniti dall'inizio di questa stagione e lo saremo fino all'ultima partita. Questo vale per tutti, anche per quelli che magari scendono meno in campo".

Skriniar poi parla anche della sua crescita: "32esima da titolare? Io non ho mai avuto problemi con il mister, avevo solo bisogno di tempo per adattarmi alla difesa a tre. Sono contento di poter dare una mano alla squadra nel suo percorso di crescita: dobbiamo continuare così per arrivare al traguardo che tutti stiamo sognando".