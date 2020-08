Siviglia Inter probabili formazioni, Conte verso la riconferma dello stesso 11

Sarà una finale tutta da godersi quella che venerdì a Colonia andrà in scena tra Siviglia ed Inter. I nerazzurri sono l'ultima squadra italiana ad aver vinto un trofeo europeo (10 anni fa in finale di Champions League contro il Bayern Monaco) e ora hanno la possibilità di replicarsi.

Per riuscire nell'impresa, Antonio Conte può confermare l'undici che ha mandato in campo dall'inizio in semifinale contro lo Shakhtar Donetsk. Questa la probabile formazione:

3-5-2 Handanovic, Godìn, De Vrij, Bastoni; D'Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini, Young; Lautaro, Lukaku. A rendere note le possibili scelte del tecnico leccese è stata la redazione di Sportmediaset durante il tg delle ore 13:00 in onda su Italia 1.