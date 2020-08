Siviglia Inter probabili formazioni: Conte si affida ai titolarissimi

Gli uomini di Antonio Conte sono al lavoro per preparare la finale di Europa League che andrà in scena venerdì sera alle 21.00 allo Stadion Köln di Colonia. I nerazzurri vengono dalla straripante vittoria contro lo Shakhtar Donetsk, mentre gli andalusi sono reduci dal successo per 2-1 contro il Manchester United.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Antonio Conte sembrerebbe intenzionato a schierare gli stessi undici delle ultime uscite. Nerazzurri quindi in campo con il 3-5-2 con Godin, De Vrij e Bastoni a blindare la porta di Handanovic. In mediana Barella, Brozovic e ancora Gagliardini, con Eriksen in panchina. Sulla fascia destra confermatissimo D’Ambrosio, sulla sinistra Ashley Young. In attacco Lautaro e Lukaku.

Lopetegui confermerà il solito 4-3-3 con il tridente composto dagli ex rossoneri Ocampos e Suso con En Nesyri punta centrale. In mediana Fernando con ai suoi lati l'ex Inter Banega e Jordan. In difesa Jesus Navas terzino destro e Reguilon a sinistra; coppia centrale composta da Koundè e Diego Carlos. In porta Bounou.