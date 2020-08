Siviglia Inter, pres. Castro: "Mai stanchi di vincere, noi i re del torneo"

José Castro, presidente del Siviglia, ha rilasciato un'intervista al quotidiano iberico AS. Il patron del club del Sanchez Pizjuan non si sottrae ai microfoni della stampa sottolineando come i sevillistas siano ormai abituati a giocare questo tipo di partite e ricordando anche un siparietto con Michel Platini quando durante una premiazione dell 'EL l'ex calciatore disse "Un'altra volta?". Ecco quanto affermato:



"Ogni volta che siamo arrivati ai quarti di finale poi abbiamo vinto, però sappiamo chi affronteremo. Un grande club con moltissima storia. Loro sanno che giocano contro i re di questo torneo. Possiamo solo pensare affinché la partita vada verso di noi, con ambizione e rispetto per i rivali. Non abbiamo perso la voglia di vincere questo torneo. Sarebbe la sesta e ci renderebbe enormemente felici. Abbiamo già battuto tre grandi squadre negli ultimi tre turni e ora abbiamo l'Inter".



Nessuna paura da parte degli spagnoli, che cercheranno di mettere i bastoni tra le ruote ai nerazzurri nella finale. Dopo la vittoria nel 2014, 2015, e nel 2016 il Siviglia vuole mettere un'altra Europa League in bacheca. Ma di fronte c'è l'Inter, con quest'ultima che proverà a riportare a Milano una coppa che per il club targato Suning manca dal '98 quando sulla panchina interista c'era Gigi Simoni.