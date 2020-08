Siviglia-Inter, Lopetegui: "Inter concreta. Noi fiduciosi e concentrati"

Dopo le parole di Antonio Conte nel pomeriggio, arrivano anche le parole del tecnico del Siviglia, Julen Lopetegui, che nella consueta conferenza della vigilia ha presentato il match di domani sera contro i nerazzurri. Di seguito alcuni estratti dalla sua conferenza stampa.

"L'Inter è una squadra concreta, come tutte quelle di Conte; subiscono poche occasioni da gol e attaccano molto. Noi siamo una squadra solida, che sa leggere la gara. Domani dovremo mettere in scena la nostra versione migliore per capire dove possiamo arrivare. I nerazzurri inoltre sono piene di campioni, la loro rosa è attrezzata per vincere la Serie A, ma noi siamo fiduciosi su noi stessi e sappiamo quello che dobbiamo fare."

Lopetegui poi parla anche della partita contro la Roma e dell'infortunio di Ocampos: "Domani sarà una partita diversa, Inter e Roma sono due squadre molto diverse. Giocano con sistemi di gioco simili ma hanno un'idea differente di come intendere il calcio. Dovremo prepararci nel migliore dei modi. Ocampos? Per quanto riguarda Lucas, capiremo come sta dopo l'allenamento, domani devono essere tutti al 100%, dobbiamo offrire la nostra versione migliore."