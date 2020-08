Siviglia Inter, l'arbitro Makkelie: "Arbitrare la finale mi rende orgoglioso"

La tensione e l'emozione di fare parte della Finale di Europa League cresce anche per chi, come Danny Makkelie, al fischio finale non ne uscirà né vincitore né sconfitto.

Ai microfoni di Uefa.com infatti, l'arbitro che dirigerà la partita tra Siviglia ed Inter, si è detto felice ed orgoglioso dell'opportunità concessagli. Makkelie quest'anno ha diretto l'Inter anche in occasione della trasferta di Dortmund dove il neo-acquisto Achraf Hakimi si rese protagonista con una doppietta nel 3-2 finale.

La temperatura dunque si alza: da un lato gli andalusi, vincitori di tutte le finali disputate fino ad oggi tra Europa League ed ex Coppa Uefa. Dall'altra i nerazzurri, l'ultima squadra italiana ad aver vinto un trofeo europeo (anno 2010 in finale di Champions League contro il Bayern Monaco).