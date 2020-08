Siviglia Inter, esordio per la terza maglia? No, ecco cosa indosseranno in campo

Siviglia Inter - Un sogno che rimarrà tale, quello di vedere la futura terza maglia in campo nella finale di Europa League. Una suggestione, quella di poter ammirare il kit che omaggia quello indossato durante la straordinaria vittoria nella Coppa Uefa nel '98 sotto la guida di Gigi Simoni.

Intrecci del destino, corsi e ricorsi. L'Inter torna in finale di EL proprio nell'anno della morte del condottiero dell'ultima coppa vinta.

Per questo motivo in molti si aspettavano che il nuovo third kit sarebbe stato utilizzato proprio in occasione della tanto attesa finale. Non sarà così. La squadra di Antonio Conte scenderà in campo con la canonica divisa nerazzurra con pantaloncini neri. I calzettoni saranno, in questa speciale occasioni, bianchi, proprio come avvenuto nella finale di Madrid nel 2010, quando l'Inter vince la Champions League ai danni del Bayern Monaco.