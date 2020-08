Siviglia-Inter, Diego Godin è l'esperto di Europa League

Diego Roberto Godin Leal. Un uomo. un leader assoluto. Un ruolo che si è costruito sul campo, con il lavoro ed il sudore. Nell'Uruguay ha sollevato una Copa America nel 2011, ha trascinato la squadra avanti nelle fasi finali dei Mondiali con prestazioni difensive monstre e con qualche zuccata di testa da calcio piazzato, una sua specialità. Oltre ad una grinta e carisma straordinari che lo hanno portato a diventare capitano della Celeste.

Stessa cosa è accaduta nell'Atletico Madrid, dove è arrivato nell'estate del 2010. Il suo primo trofeo con i Colchoneros è stata la Supercoppa Europea conquistata proprio in quell'agosto, guarda caso, contro l'Inter. Negli anni successivi sono arrivate anche la Liga, la Copa del Rey, la Supercoppa di Spagna e altre due Supercoppe europee giunte dalla conquista di due Europa League. Appunto, proprio l'Europa League. Due vittorie nel palmares del Flaco in questa competizione. Sa benissimo come si fa a vincerla e proprio per questo Antonio Conte lo ha voluto affianco a sè nella conferenza della vigilia insieme al capitano Handanovic.

Godin ha confidato: "ho dato qualche consiglio al mister, ma non lo rivelerò". Consigli sicuramente preziosi, di cui Conte farà tesoro perchè arrivano dal giocatore della rosa con più trofei nel palmares. Sarà uno degli uomini chiave di questa gara, uno degli uomini fondamentali per portare a casa la coppa. Sarebbe la quarta (tra Coppa Uefa ed Europa League) per l'Inter, la terza per Godin. Uno che sa decisamente come si fa.