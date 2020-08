Siviglia-Inter, D'Ambrosio: "Ora dobbiamo dare il massimo."

Anche Danilo D'Ambrosio ha parlato alla viglia di Siviglia-Inter, la finalissima che domani sera decreterà la vincitrice dellìEuropa League 2019/2020. Il terzino nerazzurro ha risposto alle curiosità dei membri degli Inter Club, all'interno del format di InterTv chiamato Inter Calling. Di seguito le parole del giocatore.

"Quando abbiamo raggiunto l'obiettivo della finale mi sono emozionato, adesso sono carichissimo come tutta la squadra. Abbiamo raggiunto questo traguardo grazie al lavoro di squadra, e tutto il gruppo sta vivendo in maniera positiva questa esperienza. Ora dobbiamo raggiungere il massimo."

Qualche parola anche sui tifosi: " Il supporto dei tifosi manca tanto, è il pensiero di tutto il gruppo. Senza il sostegno del tifo il calcio non è bello. La speranza è che questo periodo passi in fretta per sentire nuovamente il vostro calore."