Siviglia-Inter, cresce l'ottimismo per il recupero di Alexis Sanchez

Alexis Sanchez, dopo la distrazione al bicipite femorale nella sfida dei quarti di finale di Europa League contro il Bayer Leverkusen, è stato costretto a saltare la semifinale contro lo Shakhtar, privando Conte di una preziosa arma offensiva a gara in corso, comunque poi non necessaria se non per far rifiatare Lukaku o Lautaro. Il cileno era comunque in panchina, ma non nelle condizioni fisiche giuste per scendere in campo.

Ora cresce l'ottimismo intorno al Nino Maravilla. Il cileno ha recuperato ed è tornato ad allenarsi con i compagni. E' praticamente recuperato e pronto per essere utile alla causa dei nerazzurri a gara in corso.

Antonio Conte potrà contare su un'arma in più verso la conquista della coppa.