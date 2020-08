Siviglia Inter, Bastoni su Instagram: "Fa male ma ci rialzeremo"

Verdetto amaro quello della finale di Europa League di Colonia per l'Inter: i nerazzurri sono stati sconfitti dal Siviglia per 3-2, decisiva la rete di Diego Carlos (complice anche la deviazione di Lukaku). Dopo il penalty segnato da Lukaku e la rete di Godin su calcio di punizione doccia fredda per il club targato Suning che ha visto sfumare il trofeo nei minuti finali.



Attraverso il noto social network Instagram il centrale Alessandro Bastoni ha voluto commentare la batosta subita ieri sera: "Fa male, ma ci rialzeremo. Forza Inter", queste le parole del baby-stopper nerazzurro che fatica ancora a digerire il ko nel capitolo conclusivo dell'EL contro gli uomini allenati da Julien Lopetegui.



Post agrodolce quella del calciatore cremonese, che invita tutto l'ambiente a concentrarsi in vista delle annate future senza però realizzare ancora il trionfo mancato. L'Inter aveva eliminato Ludogorets, Getafe, Bayer e Shakhtar ma al 74' è arrivato il gol fatale per i nerazzurri con la coppa poi sollevata dai sevillistas. Quarto successo negli ultimi sette anni per la squadra del Sanchez Pizjuan nella storia del torneo.