Siviglia Inter, arrivano le scuse di Banega per lo sfottò a Conte

E' già passato quasi un mese dalla finale di Europa League tra Siviglia ed Inter che ha visto uscire dal campo vincitori gli andalusi. Una sfida ricca di gol, di colpi di scena e di tensione.

Lo testimonia anche lo scontro tra Ever Banega e Antonio Conte dove il centrocampista, in maniera irrisoria, ha indicato il capo dell'allenatore salentino. Il tutto, facendo un chiaro riferimento al trapianto cui si è sottoposto in passato Conte per far ricrescere i capelli che aveva perso negli anni scorsi.

Un gesto che non è stato digerito dall'allenatore dell'Inter ma per la quale oggi sono arrivate le scuse: "Era un momento caldo dell'incontro. A Conte chiedo scusa, se quello che gli ho detto gli ha dato fastidio". Queste le parole di Banega in occasione della conferenza stampa di addio al Siviglia prima del trasferimento in Qatar.