Siviglia, infortunio Ocampos: "Ho dolore al ginocchio, deciderà il mister"

Lucas Ocampos è sicuramente uno degli uomini di punta del Siviglia, sul quale la squadra andalusa ha costruito le sue fortune in questa stagione. L'ex giocatore del Milan è uscito malconcio dal match contro il Manchester United dell'altra sera, e adesso la sua presenza nella finalissima contro l'Inter non sembra essere così certa, come sottolinea lui stesso durante l'intervista rilasciata al quotidiano Marca:

"La verità è che ho quel dolore al ginocchio su cui ho giocato l'altro giorno, ma era una partita importante, dovevo giocare. Non volevo perderla e ho fatto tutto quello che potevo. I miei compagni che sono subentrati hanno fatto benissimo e adesso siamo in finale. In una semifinale non vorresti mai trovarti in una situazione del genere, soprattutto contro una grande squadra come il Manchester United, ma gli infortuni fanno parte di questo sport."

Ocampos poi parla anche della sua possibile presenza nella finalissima di venerdì: " Sarà l'allenatore a decidere se schierarmi o meno, ma penso che potrò esserci e che potrò giocare. Tutto dipenderà da come mi sentirò e non dovrò peccare di egoismo giocando senza stare bene. Se mi sentirò meglio sarò a disposizione del mister."