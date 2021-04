Situazione societaria Inter: BC Partners si defila, spunta Oaktree

Ora che la Super Lega non si farà, e quindi non ci sarà alcuna bonus in denaro dovuto alla partecipazione al torneo, i discorsi legati al futuro della società dell'Inter sono tornati nuovamente di moda. A occuparsi della situazione societaria dei nerazzurri, chiarendone alcuni aspetti, ci ha pensato Bloomberg, che ha dato nuovi aggiornamenti sulla vicenda.

Secondo l'agenzia di stampa BC Partners si sarebbe defilata dalla trattativa per l’acquisizione dell’Inter perché avrebbe identificato in 500 milioni di euro il debito della società e che procederà solo in caso di una risanazione del debito e dell'Equity.

Nelle ultime ore, stando a quanto riporta Bloomberg, Suning avrebbe avviato una trattativa avanzate con il fondo americano Oaktree Capital Group, per ricevere un finanziamento di circa 150 milioni di euro. L'obbiettivo di Zhang sarebbe anche quello di accogliere il fondo come socio in minoranza del club, rilevando le quote di LionRock.