Situazione pagamenti e quote, arrivano buone nuove

Una data importante per le scadenze dell'Inter in termini di pagamento degli stipendi e di pagamento delle rate per l'acquisto di alcuni calciatori, come Hakimi, è di sicuro il 31 marzo.

Secondo quanto riporta il quotidiano QS, le scadenze verranno rispettate senza problemi da parte del presidente Steven Zhang, mentre c'è attesa per le notizie inerenti alla cessione di parte delle quote societarie.

Ecco perchè nei prossimi mesi dovrebbe concretizzarsi la cessione al fondo Fortress per 250 milioni, per garantire un futuro economico alla società.