Situazione Eriksen, una pretendente si tira fuori a gennaio

Che Eriksen sia, oramai, fuori dal progetto Inter, non è più una notizia. Le ultime esclusioni, conditi da ingressi in campo per una manciata di minuti, hanno definitivamente posto la parola fine all'avventura in nerazzurro per il danese.

Il problema, adesso, sarà trovare una nuova soluzione in vista del mercato di gennaio. Infatti, una delle squadre più accreditate a poter prendere il trequartista, si è tirata indietro attraverso il proprio proprietario.

Parliamo del PSG e di Nasser Al Khelaifi che così si è espresso su eventuali acquisti per la propria squadra:" Siamo apposto così, durante il mercato di gennaio non abbiamo necessità di acquistare nessuno". Parole importanti che portanto, per l'Inter, la strada in salita per una cessione di Eriksen.