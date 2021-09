Siparietto tra Bastoni e il sindaco di Milano: Sala lo convoca e lui ringrazia

In parallelo al campionato di Serie A, ogni anno inizia la stagione del Fantacalcio. Gioco che, ogni anno, coinvolge migliaia di fanta-allenatori in Italia. Non è da meno il sindaco di Milano Beppe Sala, che è protagonista di un simpatico siparietto social con Alessandro Bastoni. Il sindaco ha inserito tra i suoi obiettivi proprio il difensore dell'Inter, che lo ha subito ringraziato.

Ogni anno in Italia tantissimi italiani appassionati di calcio si improvvisano allenatori per sfidare i loro amici al Fantacalcio. Sulla base di questo gioco sono nate tante community e soprattutto sempre più personaggi famosi ne sono coinvolti. Infatti, tantissimi calciatori e celebrità, ogni anno partecipano all'asta del fantacalcio. Modalità che permette ai partecipanti di "acquistare" giocatori reali della Serie A (o del campionato di riferimento). Queste rose create per l'occasione vengono valutate in base alle prestazioni dei calciatori nella vita reale. E a quanto pare tra i fan del gioco, c'è il sindaco di Milano. Sala, infatti, su Instagram ha pubblicato una foto di una lista di "obiettivi per il fantacalcio" con tanto di quotidiano calcistico in sottofondo. Beppe Sala nella descrizione ha chiesto "Consigli sul fantacalcio".

Tra gli obiettivi del numero uno di Milano ritroviamo tantissimi nomi noti: da Musso a Handanovic, fino ai vari Di Lorenzo, Kessiè, Zaniolo, Dzeko e tanti altri. Tra i vari calciatori, appunto spunta il pilastro nerazzurro Bastoni. Lo stesso calciatore dell'Inter ha poi ringraziato il sindaco "per la fiducia", quasi lusingato.