Sinisa riprova la profezia: "Ho sognato un rigore di Dybala sullo 0-0"

Ecco un estratto, dal Corriere dello Sport, della conferenza stampa di Sinisa Mihajlovic prima di Bologna-Juventus, match chiave per i bianconeri: "Come arriviamo alla gara con la Juve? Credo sarà la gara più vista, vengono qua con motivazioni alle stelle e hanno una grande occasione. Noi faremo di tutto per fare la nostra gara e sperò sarà una partita combattuta.

Ieri - aggiunge Mihajlovic - ho fatto una visita di controllo in ospedale e mi hanno dovuto addormentare. Mi sono svegliato nel momento in cui sognavo il rigore di Dybala sullo 0-0. Poi non so com'è finita...". Sulla formazione: "Gioca Skorupski, gli avevo detto che per due gare ci sarebbe stato Ravaglia, che ha fatto bene con il Genoa. Vignato? Mi aspetto che giochi e che si diverta e questa è la cosa più importante. Anche perché ai brasiliani se si toglie il divertimento è finita, mentre Svanberg lo recuperiamo. Orsolini? Lui è un ragazzo solare, simpatico, poi come ho già detto da quella parte ho due ragazzi bravi che partita per partita posso intercambiare.

Entrambi forse dovrebbero essere titolari fissi ma essendo nello stesso ruolo non è possibile". Poi di nuovo un occhio alla stagione che si sta per concludere: "Hanno esordito tanti ragazzi e abbiamo valorizzato molti giovani. Abbiamo giocato un bel calcio anche rispetto a squadre che sono più avanti di noi in classifica. E questa è un'altra cosa positiva".