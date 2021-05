Sinisa, il profeta: "Valeri o Giacomelli l'arbitro contro la Juve". Designati entrambi

Sinisa Mihajlovic è stato profetico. Dopo il Monday Night della 37a giornata con il Verona, il tecnico serbo si era soffermato sul match con la Juventus che chiuderà la stagione di entrambe le squadre e aveva detto che il direttore di gara sarebbe stato uno tra Valeri e Giacomelli. E così è stato. Il primo sarà in campo, il secondo invece al VAR. Mihajlovic è stato bravo a immaginare la designazione arbitrale di Bologna-Juventus. Queste le parole pronunciate dall'allenatore lunedì scorso:

"Sono sicuro che ci manderanno un arbitro come si deve, visto che abbiamo avuto solo esordienti e hanno fatto un po' di danni, metteranno un arbitro giusto, uno tipo Valeri o Giacomelli o un altro. Posso scommetterci ciò che volete, poi la partita si giocherà, sulla carta non c'è partita. Anche in Milan-Cagliari non c'era partita ed è finita 0-0. Il calcio è bello perché ogni partita non si sa come finisce."