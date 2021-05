Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, firma nelle prossime ore

Simone Inzaghi sarà il nuovo allenatore dell'Inter, rivela Sky Sport. Decisivo il rilancio nelle ultime ore dei nerazzurri che hanno cambiato le carte in tavola rispetto alla serata di ieri. L'ormai ex allenatore della Lazio non sarà più vincolato ai biancocelesti, visto che il suo contratto scadrà il 30 giugno.

Inzaghi, secondo Fabrizio Romano, potrebbe già firmare nelle prossime ore, sarà lui l'allenatore che succederà ad Antonio Conte.