SI- Inter, sondaggio con Inzaghi ma la priorità è un’altra: la situazione

Ore frenetiche in casa nerazzurra, dove la dirigenza è al lavoro per tentare di ricucire lo strappo con Antonio Conte e convincerlo a restare. Il club nerazzurro, intanto, starebbe monitorando con attenzione altri allenatore. per non farsi trovare impreparata.

Come riportato da Gianluigi Longari di Sportitalia sul suo profilo Twitter, l’Inter avrebbe fatto in mattinata una telefonata esplorativa con Simone Inzaghi per comprendere la sua situazione. Il tecnico biancoceleste è in scadenza di contratto e incontrerà nelle prossime ore Claudio Lotito per definire il suo futuro.

Il tecnico piacentino sarebbe considerato soltanto il piano B per l’Inter. La priorità del club nerazzurro sarebbe quella di riuscire a trattenere Antonio Conte. Ulteriori novità sono attese entro le prossime ore.