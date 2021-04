Sì all'Europeo all'Olimpico col pubblico. Ora palla al Cts

Il Governo ha dato il via libera alla Federcalcio per aprire lo stadio Olimpico al pubblico per le partite degli Europei che si terranno quest'estate. Gabriele Gravina, presidente della Figc, girerà immediatamente l'avviso di consenso, inviatogli dal ministero della salute, alla Uefa. Adesso tocca al Cts valutare l'ipotesi sul quadro epidemiologico.

“Il governo italiano ha chiesto parere al Cts, per valutare, sulla base del quadro epidemiologico e dell'andamento delle vaccinazioni, la possibilità di prevedere una presenza limitata di pubblico per gli Europei di calcio che si terranno a partire dall'11 giugno”. E' quanto si apprende da fonti di Governo che ribadiscono che sarà il Comitato tecnico scientifico a valutare tale possibilità sulla base dell'andamento dell'epidemia. A riferirlo l'Ansa.