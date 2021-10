Sheriff-Inter, dove vedere in tv la gara di Champions

Sheriff-Inter è il prossimo appuntamento dei ragazzi di Inzaghi.

Nella quarta giornata della fase a gironi di Champions, l'Inter è attesa da una partita fondamentale. I nerazzurri ora hanno la ghiotta opportunità di tornare in prima fila nella lotta alla qualificazione agli ottavi di finale, che mancano da tanto tempo. Ma dove sarà possibile guardare la sfida contro i moldavi? Sheriff-Inter sarà in diretta su Sky. La piattaforma satellitare proporrà il match su Sky Sport Uno e Sky Sport Calcio. Ci sarà, anche, la possibilità di seguire la partita su Sky Go, in streaming, così come l'incontro sarà acquistabile su Now Tv.

Sheriff-Inter godrà della copertura anche di Infinity+, mentre non andrà in onda in chiaro sulle reti Mediaset.

Reduce dal successo contro l'Udinese, firmato Joaquin Correa (le pagelle di Inter-Udinese), l'Inter può guardare con entusiasmo all'evento. Una settimana importante quella che segue la sfida contro i friulani: dopo la sfida di Champions, infatti, ci sarà il Milan. E', dunque, un momento già fondamentale per la stagione, e per la massima competizione europea addirittura decisivo.

In classifica, infatti, i moldavi dello Sheriff precedono di due punti i nerazzurri. Un successo permetterebbe, quindi, agli uomini di Inzaghi di superare i rivali. Ecco perché la sfida rappresenterà una ghiottissima occasione a due giornate dal termine della prima fase della competizione, e dopo che, già nel precedente match, l'Inter ha dimostrato di poter avere la meglio dei rivali (rivivi qui tutte le emozioni della sfida del 19 ottobre a San Siro).