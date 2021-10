Sheriff-Inter: come seguire la partita. Ciò che serve, sempre in diretta

Sheriff-Inter si gioca mercoledì 3 ottobre alle ore 21.

Torna il grande fascino della massima competizione europea. In Champions League l'Inter può ora svoltare. InterDipendenza.Net seguirà Sheriff-Inter in ogni suo istante. Con la consueta diretta testuale, vi porteremo dentro le avvincenti emozioni di un match tutto da seguire. Formazioni, gol e azioni salienti. Sulle nostre pagine, comodamente da pc, tablet o smatphone, le emozioni di Sheriff-Inter. Un'offerta ricca accompagnerà anche pre e post gara. Approfondimenti e interviste, oltre alle seguitissime pagelle, per puntualizzare su quanto sarà appena avvenuto nel teatro europeo.

L'obiettivo? Naturalmente vincere. Dopo il successo contro l'Udinese (il nostro approfondimento sul successo contro i friulani, clicca qui), l'Inter ha la ghiotta occasione di rimettere a posto le cose in Champions League. Con i tre punti infatti i nerazzurri possono superare proprio lo Sheriff in classifica e la gara giocata a metà ottobre lascia ben sperare sulle possibilità di una squadra che può, finalmente, quest'anno sfatare il tabù della qualificazione agli ottavi.

Con quale undici Inzaghi sfiderà i moldavi? La gara contro l'Udinese ha rispolverato un Correa in forma smagliante. Il Tucu ha giocato una gara incontenibile contro gli uomini di Gotti, dimostrando di meritare considerazione. Non mancano insomme le frecce ai nerazzurri, che possono sempre contare sulla vena di Dzeko, e sul talento di Lautaro Martinez (partito dalla panchina in campionato e pronto a giocare dal primo minuto in Champions League).

Sarà una serata tutta da vivere sulle nostre pagine. Sheriff-Inter e lo spettacolo della Champions League, sempre in diretta. Vi aspettiamo!