Shakthar-Inter, chance Dumfries: come cambia la squadra con lui in campo

Quasi tutto pronto all’ Olimpiyskiy di Kiev per il match di questo pomeriggio Shakhtar-Inter che potrebbe rivelarsi fondamentale per il passaggio del turno. I nerazzurri sono chiamati a riscattarsi dall’immeritata sconfitta all’esordio con il Real Madrid negli ultimi minuti di gioco. Simone Inzaghi si affiderà al miglior undici possibile e sembrerebbe intenzionato a schierare da titolare sulla corsia destra il nuovo acquisto Denzel Dumfries e lasciare fuori Matteo Darmian.

L’esterno olandese ha dimostrato contro il Bologna di poter essere devastante sulla fascia ed ha caratteristiche più offensive rispetto a quelle dell’esterno italiano. Il tecnico nerazzurro, in questa prima parte di stagione, gli ha spesso preferito Matteo Darmian ma contro una squadra come lo Shakthar le qualità dell’olandese potrebbero risultare decisive. Rispetto a Darmian, l’ex Psv ha maggiore velocità e tecnica, senza dubbio da al gioco nerazzurro più imprevedibilità ma meno sicurezze in fase difensiva. Con lui in campo potrebbero crearsi più spazi sulle fasce e magari fornire più palloni agli attaccanti.

La squadra di Roberto De Zerbi tende a sviluppare il gioco centralmente affidandosi ai suoi tre trequartisti con l’avanzamento dei due terzini, per questo motivo potrebbero lasciare scoperte le fasce e favorire un’eventuale ripartenza nerazzurra sulle fasce. Dumfries si sta sempre più ambientando al calcio italiano e adattando allo stile di gioco del tecnico nerazzurro. La sua grinta, fisicità, aggressività e velocità potrebbero essere le armi decisive per mettere in crisi la difesa degli ucraini.