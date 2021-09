Shakhtar-Inter, Vecino svela il suo vero obiettivo per questa stagione

Shakhtar Inter: Matias Vecino ha analizzato il pareggio, a reti inviolate, tramite i microfoni di Sky Sport. Alle domande postegli da Barzaghi, il centrocampista ha risposto in maniera molto chiara.

Il calciatore ha confermato che si aspettava una partita di questo genere proprio perché, durante la scorsa stagione, sotto la guida Antonio Conte, aveva già affrontato gli ucraini. Il ragazzo non fa drammi perché crede ancora nella qualificazione. Il suo parere è che sia ancora tutto aperto perché ci sarà la gara di ritorno a San Siro.

Inoltre, infatti, il pareggio in trasferta è un ottimo risultato contro una formazione che propone un atteggiamento molto offensivo. Resta il rammarico per non aver portato a casa i tre punti per le troppe occasioni non concretizzate.

Vecino ha poi confermato la sua ambizione dopo che il tecnico, Inzaghi, qui troverete le sue parole, lo ha fortemente confermato nella rosa di questa stagione. Il suo obiettivo è quello di migliorare soprattutto fisicamente per dare un enorme contributo alla squadra.

Il tecnico nerazzurro, per la seconda gara di Champions League, lo ha inserito negli undici titolari preferendolo dunque ad Hakan Calhanoglu. Il turco è apparso in difficoltà nelle ultime gare nonostante l'ottmio esordio registrato nel match contro il Genona nella prima giornata di Serie A.