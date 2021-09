Shakhtar-Inter, Skriniar: "Volevamo vincere ma grande fase difensiva"

Shakhtar Inter: Milan Skriniar, tramite i microfoni di Sky Sport ha parlato del pareggio, a reti inviolate, ottenuto in terra ucraina dalla sua squadra nonostante una miriade di occasioni sbagliate. In questo articolo le sensazioni del match. Il difensore è stato eletto il miglior in campo soprattutto per il salvataggio effettuato nel primo tempo.

Lo slovacco ha iniziato alla grande la stagione e nel match contro il Bologna ha avuto anche la soddisfazione di andare a rete. Inoltre, la società potrebbe affidargli la fascia da capitano se Samir Handanovic dovesse lasciare a fine stagione.

Uomo del match?

"Si, volevamo vincere e prendere questi tre punti. Dobbiamo dire anche anche gli avversari ci sono andati vicino ma noi siamo delusi. Complimenti alla squadra però per il sacrificio perché non abbiamo subito gol. In attacco dovevamo fare di più".

Prestazione?

"Loro palleggiano bene e lo abbiamo visto anche lo scorso anno. Per questo ho fatto i complimenti ai miei".

Inter più forte dello scorso anno come detto da De Zerbi?

"Abbiamo mentalità vincente anche se abbiamo sofferto. Ci siamo andati vicini. Testa su perché è tutto aperti".