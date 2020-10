Shakhtar-Inter probabili formazioni: Eriksen e Perisic verso la panchina

Domani sera alle 18.55 l’Inter torna in campo per affrontare in trasferta lo Shakthar Donetsk per la seconda giornata del girone B di Champions League. Gli ucraini sono reduci dalla clamorosa vittoria contro il Real Madrid nella prima giornata, mentre i nerazzurri vengono dal pareggio contro il Borussia M’Gladbach.

Scelte ancora quasi obbligate per Antonio Conte, che confermerà il suo solito 3-5-2 con D’Ambrosio, De Vrij e Bastoni davanti ad Handanovic. In centrocampo fuori Eriksen, al suo posto ci sarà Brozovic con ai suoi lati Vidal e Barella. Sulla fascia destra torna titolare Hakimi, novità sulla fascia sinistra con Kolarov al posto di Perisic. In attacco, con Sanchez non ancora al meglio, toccherà ancora a Lautaro e Lukaku.

Luís Castro riproporrà il 4-2-3-1. Tra i pali Trubin con Khocholova e Bondar a comporre la coppia centrale di difesa; sulle fasce Dôdo e Kornienko sugli esterni. In mediana Maycon dovrebbe affiancare Marcos Antonio. Sulla trequarti t Tete, Marlos e Solomon a supporto dell'unica punta Dentinho.