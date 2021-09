Shakhtar-Inter: le ufficiali! Le tre sorprese di Inzaghi

Shakhtar Inter: sono ufficiali le formazioni del match in programma oggi 28 settembre tra la squadra di Simone Inzaghi e quella di Roberto De Zerbi. Qui potrete leggere altri dettagli. Entrambe le squadre sono chiamate alla vittoria dopo le sconfitte rimediate contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti, per i nerazzurri, e contro lo Sheriff per gli ucraini.

I nerazzurri presentano la stessa linea difensiva composta dal trio Stefan De Vrij, Milan Skriniar e Alessandro Bastoni. Variazione a centrocampo con Vecino al posto di Calhanoglu che si colloca al fianco di Nicolò Barella e Marcelo Brozovic. Dimarco e Dumfries prendono, invece, il posto di Matteo Darmian e Ivan Perisic. Confermatissima la coppia offensiva Edin Dzeko-Lautaro Martinez dopo gli ottimi numeri evidenziati in campionato.

SHAKHTAR: (4-2-3-1) Pyatov; Dodo, Marlon, Matviyenko, Ismaily; Stepanenko, Alan Patrick; Solomon, Maycon, Pedrinho; Traoré.

A disposizione: 81 Trubin; 3 Vitao, 4 Kryvtsov, 8 Marcos Antonio, 11 Marlos, 14 Tete, 15 Bondarenko, 20 Mudryk, 26 Konoplya, 44 Korniienko, 45 Sikan, 77 Bondar.



INTER: (3-5-2( Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Vecino, Dimarco; Dzeko, Lautaro Martinez.​

A disposizione: 21 Cordaz, 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 7 A. Sanchez, 11 Kolarov, 13 A. Ranocchia, 14 Perisic, 19 J. Correa, 20 Calhanoglu, 22 Vidal, 33 D’Ambrosio, 36 Darmian.