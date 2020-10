Shakhtar-Inter, le formazioni ufficiali: esclusione eccellente per Conte

Manca sempre meno a Shakhtar Donetsk-Inter, gara valida per la seconda giornata della fase a gironi della Champions League. Il club ucraino è al momento in vetta al gruppo B grazie alla vittoria per 3-2 sul Real Madrid della scorsa settimana, mentre i nerazzurri sono reduci dal pareggio interno contro il Borussia Mönchengladbach.

Antonio Conte sa bene che la partita di stasera è importantissima per il futuro dell'Inter nella competizione, ed è per questo che ha deciso di affidarsi alle certezze della rosa meneghina. In difesa rientra De Vrij, che giocherà con D'Ambrosio e Bastoni ai suoi fianchi. Sugli esterni tornano dal primo minuto Hakimi e Young, mentre il terzetto di centrocampo sarà formato da Vidal, Brozovic e Barella, con l'ex Cagliari preferito ad Eriksen nel ruolo di trequartista dietro Lukaku e Lautaro.

Inter (3-4-1-2): Handanovic; D'Ambrosio, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Vidal, Brozovic, Young; Barella; Lukaku, Lautaro.