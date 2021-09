Shakhtar-Inter, Inzaghi: "Occasioni non sfruttate, avremo la gara di ritorno"

Shakhtar Inter: Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio maturato contro la squadra di Roberto De Zerbi. Il tecnico, così come confermato da Milan Skriniar, ne abbiamo parlato qui, è deluso per le occasioni non sfruttate. Attualmente Dzeko e compagni sono ad un punto proprio a pari merito con la formazione ucraina.

Proprio il bosniaco ha sbagliato clamorosamente un gol a distanza ravvicinata che non ha permesso ai nerazzurri nel primo tempo di non sbloccare il match. Errori anche per il compagno di reparto Lautaro Martinez. Sfortuna, invece, per Barella e Correa che si sono visti respingere rispettivamente le conclusioni dalla traversa e dal portiere avversario Queste le parole del tecnico nerazzurre ai microfoni di Barzaghi:

Tante occasioni?

"Penso che abbiamo affrontato una squadra in salute che gioca bene e palleggia molto. Abbiamo avuto il demerito di non sfruttare le occasioni".

Passo indietro in attacco?

"No, hanno fatto una gran gara. Ho messo Correa e Sanchez che cominciano a stare bene dopo gli acciacchi. Sapevamo che sarebbe stata una trasferta insidiosa che viene dopo un match dispendioso giocato contro l'Atalanta".

Girone aperto?

"Avremo la gara di ritorno ma resta una squadra imprevedibile che darà problemi anche alle altre. Adesso dobbiamo rispettare gli altri impegni e poi affrontarli a Milano".